Tabellone Atp Sofia 2023: Musetti è la prima testa di serie del torneo

Il tabellone e gli accoppiamenti dell’ATP 250 di Sofia 2023, evento in programma dal 5 all’11 novembre. Come facilmente prevedibile sono stati moltissimi i ritiri negli ultimi giorni per questo che, insieme a Metz, è l’ultimo torneo del calendario della stagione ATP prima delle Finals. Lorenzo Musetti per tale ragione è la prima testa di serie del tabellone e proverà ad ottenere finalmente un buon risultato in questo finale di stagione un po’ avaro di buoni piazzamenti. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento.

TABELLONE ATP SOFIA 2023

PRIMO TURNO

(1) Musetti bye

Draper vs Marterer

(WC) Ilkel vs (WC) Kuzmanov

Hijikata vs (6) Purcell

(3) Struff bye

(Q) vs (Q)

Piros vss Marozsan

Bautista Agut vs (5) Popyrin

(8) Fucsovics vs (Q)

Rodionov vs Kecmanovic

(WC) Lazarov vs Kotov

(4) Baez bye

(7) Ofner vs (Q)

Medjedovic vs O’Connell

Carballes Baena vs Ramos-Vinolas

(2) Mannarino bye