Atp Rotterdam 2023: Medvedev piega in due set Auger-Aliassime e raggiunge Dimitrov in semifinale

Daniil Medvedev sconfigge in due set Felix Auger-Aliassime e si qualifica per le semifinali dell’Atp 500 di Rotterdam 2023. Importante successo per il russo, che torna a battere un top 10 dopo oltre un anno (l’ultima vittoria risaliva all’Australian Open 2022 contro Tsitsipas). 6-2 6-4 il punteggio in favore dell’ex numero uno al mondo, che ha dato seguito a quanto di buono lasciato intravedere nei due turni precedenti ed ha estromesso dal torneo il campione in carica dopo 1h23′ di gioco. In semifinale, il russo troverà Grigor Dimitrov, che a sorpresa ha prevalso su Alex De Minaur per 6-3 3-6 7-6. Il bulgaro ha rischiato grosso ma è riuscito ad annullare due match point all’avversario nel tie-break decisivo e spuntarla dopo oltre due ore e mezza. Medvedev è avanti 4-2 nei precedenti e partirà favorito in semifinale, anche in virtù della posta in palio: oltre alla finale del torneo olandese, c’è anche il ritorno in Top 10 in caso di vittoria.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI