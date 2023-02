Monza-Milan, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 22

Il Milan, reduce da due successi consecutivi tra campionato e Champions League, è pronto a tornare in campo contro il Monza nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, alla vigilia di questa sfida molto suggestiva, ha parlato in conferenza stampa toccando svariati argomenti: l’allenatore ha fatto il punto sugli infortunati, a partire dal rientrante Zlatan Ibrahimovic, fino ad arrivare alla vittoria contro il Tottenham. Ecco il video integrale della conferenza stampa.