Volta ao Algarve 2023, risultati e classifica terza tappa: trionfa Cort Nielsen, secondo Ganna

Tappa strepitosa la terza della Volta ao Algarve 2023, ecco i risultati e la classifica. E’ Magnus Cort-Nielsen a conquistare la seconda vittoria di fila in questa corsa portoghese di ciclismo, al termine di una frazione entusiasmante in cui tutti i big si sono dati da fare negli ultimi km di lotta pura. E’ stato il danese della Education First, però, a scattare nel finale e precedere tutti, compreso Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) che chiude in seconda posizione. Cort-Nielsen allunga così in vetta alla classifica generale.

ORDINE DI ARRIVO TERZA TAPPA

1 Magnus Cort-Nielsen (Den) EF Education-First in 5’05″14

2 Filippo Ganna (Ita) Ineos-Grenadiers s.t.

3 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe s.t.

4 Paul Penhoet (Fra) Groupama-FDJ s.t.

5 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ s.t.

6 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates s.t.

7 Rui Costa (Por) Intermarché- Wanty s.t.

8 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma s.t.

9 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo s.t.

10 Lewis Askey (Gbr) Groupama-FDJ s.t.