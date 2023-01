Atp Pune 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 gennaio con Cecchinato

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 2 gennaio per l’Atp di Pune 2023. Al via i match di primo turno in India, dove sarà subito impegnato Marco Cecchinato, opposto al georgiano Basilashvili. In campo anche le teste di serie Molcan, Krajinovic e Munar e i beniamini di casa Dhamne e Nagal. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

CENTER COURT

Dalle ore 09:30 – (WC) Dhamne vs Mmoh

A seguire – (5) Molcan vs Djere

A seguire – (6) Krajinovic vs (WC) Nagal

COURT 1

Dalle ore 09:30 – Carballes Baena vs Zapata Miralles

A seguire – Cecchinato vs Basilashvili

COURT 2

Dalle ore 09:30 – Tseng vs Bonzi

A seguire – Griekspoor vs (7) Munar