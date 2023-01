Guardiola spaventa il Manchester City: “Non farò come Ferguson, pronto a lasciare se qualcosa non va”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio tra Manchester City e Everton, toccando vari temi tra cui il suo futuro: “Non resterò tanto tempo come Ferguson o Wenger, questo è sicuro. Il contratto è solo un pezzo di carta. Se mancano i risultati oppure le cose non vanno bene in squadra sono pronto a dimettermi. Tuttavia se ho prolungato il contratto è perché credo di poter fare bene“. Il tecnico catalano ha poi aggiunto: “Nelle ultime due partite abbiamo giocato bene contro due avversari ostici come Liverpool e Leeds. Quando vinci tanto, come accaduto di recente in Premier League, da un lato è più facile gestire la situazione, dall’altro è difficile ripetersi“.