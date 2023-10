Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Pechino 2023

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma sul cemento cinese. Grazie al successo in semifinale ai danni di Alcaraz, il tennista azzurro è entrato nella storia, garantendosi il best ranking di numero 4 del mondo ed eguagliando una leggenda come Adriano Panatta. Il torneo però non è finito visto che c’è ancora una finale da giocare e, si spera, da vincere. Non sarà però una passeggiata per Jannik, il quale dovrà vedersela contro il russo Medvedev, che non ha bisogno di presentazione, tantomeno su questa superficie. Medvedev è reduce da una vittoria notevole ai danni di Zverev per il livello di tennis espresso e partirà ovviamente favorito. Sinner proverà però a giocarsi le sue carte, galvanizzato da un risultato leggendario. I precedenti? 6-0 in favore di Medvedev.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo mercoledì 4 ottobre, sul Campo Diamond, non prima delle ore 13.30 (le 19.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sinner e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.