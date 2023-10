Toni: “Vlahovic è rimasto a Torino per vincere. Scambio con Lukaku? Non l’avrei mai fatto”

Luca Toni ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, esprimendo la sua opinione in merito al possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku di cui si parlava in estate: “Personalmente non l’avrei mai fatto. Vlahovic è un ragazzo giovane, in crescita, e la Juve l’ha voluto fortemente. Vuole vincere con la maglia bianconera e può crescere ancora parecchio. Potenzialmente è un attaccante forte e di giovani non ce ne sono tanti. Inoltre, quei pochi che ci sono costano molto“. L’ex calciatore ha poi proseguito: “Vlahovic è voluto restare a Torino per vincere e avere un calciatore così motivato aiuta. La maglia bianconero è pesante, ma Dusan sta capendo cosa significa indossarla“.