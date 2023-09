Atp Pechino 2023, Musetti batte Khachanov in tre set: al secondo turno probabile sfida con Alcaraz

Esordio con vittoria nel torneo Atp 500 di Pechino 2023 per Lorenzo Musetti, che ha superato in tre set il più quotato Karen Khachanov. Il tennista azzurro ha impiegato 1h55′ di gioco per avere la meglio del rivale, reduce dal titolo conquistato a Zhuhai, con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Prosegue dunque il suo cammino nel torneo sul cemento cinese Musetti, che con ogni probabilità al secondo turno troverà Carlos Alcaraz.

PRIMO SET – Lorenzo parte bene tenendo a quindici il suo primo turno di servizio e trovando immediatamente il break nel secondo gioco con Khachanov che non concretizza un vantaggio di 40-0 e perde il servizio alla seconda occasione concessa. L’azzurro mantiene il vantaggio fino al 3-1 quando nasce un altro game fiume, questa volta sul suo servizio. Anche in questo caso ad uscirne vincitore è il tennista alla risposta: Khachanov alla terza chance riesce a rientrare nel set e poi ad agganciare il nostro giocatore sul 3-3.

Il carrarino torna molto solido alla battuta nel settimo gioco, va avanti 4-3 e alza notevolmente il livello di gioco nel turno di risposta successivo. Annulla una palla del 4-4 a Khachanov e alla prima palla break riesce al termine di uno scambio molto lungo a portarsi sul 5-3 e poi a chiudere con il servizio a disposizione per 6-3.

A senso unico il secondo parziale, in cui il tennista russo perde appena due punti al servizio mentre è estremamente efficace in risposta. Il primo break arriva infatti in apertura, mentre il secondo nel finale. Inevitabile dunque un punteggio netto come il 6-1 in favore di Khachanov, bravo a trascinare la sfida al terzo set.

Nonostante l’inerzia non sia dalla sua parte, Musetti inizia la terza e decisiva frazione col piede giusto, disputando un paio di turni di servizio in maniera estremamente solida e rimanendo al comando nel punteggio fin da subito. Malgrado una situazione di 0-30 non sfruttata nel quarto gioco, ad emergere dalla distanza è proprio Lorenzo, bravissimo a strappare la battuta all’avversario nel sesto gioco, consolidando poi il break nel game seguente. Musetti non deve neppure attendere di servire per il match dato che grazie a un altro break chiude già 6-2 e stacca il pass per gli ottavi.