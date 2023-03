Bayern, ko e niente primo posto. Salihamidzic: “Ci siamo smarriti”

La sconfitta del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen non è piaciuta alla dirigenza bavarese. Il Borussia Dortmund ha effettuato il sorpasso in vetta e ora la squadra di Nagelsmann è costretta a rincorrere. “Poche volte ho visto qualcosa di simile. La squadra si è smarrita”, ha detto il ds Salihamidzic. “Siamo stati travolti da una squadra che ha dovuto giocare, e vincere, una partita giovedì. Siamo stati inferiori, sotto ogni aspetto”, ha aggiunto il dirigente nel post gara”. Deluso anche Kimmich: “La frustrazione c’è ed è grande. La classifica è sotto gli occhi di tutti e tutti abbiamo visto la nostra prestazione. Di conseguenza, sappiamo che ora siamo sotto pressione in tutte le competizioni. Molte cose non sono andate bene, molto delle cose che abbiamo fatto le abbiamo eseguite male”.