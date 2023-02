Atp Marsiglia 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 25 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marsiglia 2023 della giornata di sabato 25 febbraio. E’ tempo di semifinali in Provenza, dove sono rimasti in quattro a contendersi il titolo. Occhi puntati soprattutto sul numero uno del seeding, Hubert Hurkacz, che ha rischiato grosso contro Ymer dopo aver già lasciato per strada un set all’esordio contro Riedi. Attenzione però agli altri tre semifinalisti, determinati a staccare il pass per l’atto conclusivo. Di seguito il programma completo.

Dalle ore 14:30 – (1) Hurkacz vs Dimitrov o Bublik

Non prima delle ore 16:00 – Bonzi o De Minaur vs Wawrinka o Fils