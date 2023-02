Salernitana-Monza 3-0, Paulo Sousa: “Solo camminando insieme possiamo fare un’impresa”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, al termine del match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 vinto 3-0 contro il Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Siamo ancora molto lontani da quello che possiamo fare. Non siamo tutti bravi dopo una sola vittoria, abbiamo giocato contro una squadra matura che ci ha creato difficoltà. Il Monza sa che quancdo va sugli esterni può essere pericoloso, noi abbiamo fatto bene per quasi tutta la partita. Il grandissmo gol di Coulibaly ci ha lanciato e la squadra è cresciuta in fiducia e condizione. I subentranti hanno fatto bene a livello tattico, c’è stata una grande intesa. Solo camminando insieme possiamo fare un’impresa importante e raggiungere la salvezza. Sono molto soddisfatto. Noi siamo qui per vincere. Il lavoro quotidiano mi dà fiducia per il futuro. Possiamo mantenere un certo livello anche quando non siamo in possesso palla. Possiamo ancora migliorare molto”.

Un elogio per Antonio Candreva, autore di una grande prestazione e della terza rete granata: “Ci fa molto comodo, è stato straordinario. E’ molto intelligente, sa giocare spalle alla porta ed è duttile. E’ un giocatore fondamentale per noi”.