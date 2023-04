Atp Marrakech 2023: Vavassori annulla due match point a Munar, lo batte in tre set e si regala i quarti di finale

Andrea Vavassori vince ancora e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale in singolare di un torneo ATP 250 in quel di Marrakech. Dopo una battaglia di 3h e 15′ l’azzurro è riuscito a superare un cliente ostico come Jaume Munar con il punteggio di 6-7(4) 7-6(6) 6-4 dopo aver annullato anche due match point consecutivi nel corso del tie-break del secondo parziale. Un punteggio che senza dubbio certifica l’equilibrio lungo il quale si è sviluppato l’incontro, con Andrea bravo a recuperare un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set. Munar sembrava destinato a vincere abbastanza facilmente entrambi i tie-break, ma se il primo riusciva a chiuderlo 7 a 4, nel secondo dal 6-4 subiva un parziale di quattro games consecutivi che consegnavano la frazione a Vavassori.

Il piemontese all’inizio del parziale decisivo riusciva con tenacia ad annullare ben tre palle break nel primo game e un’altra nel terzo che avrebbero potuto indirizzare nuovamente l’incontro dalla parte lo spagnolo. Invece il primo a scappare via era proprio Andrea, che riusciva a strappare il servizio a Munar sul 3-2 e chiudeva pochi minuti più tardi per 6-4 con un turno di battuta tenuto a 15. Un risultato di grande spessore, che potrebbe anche regalargli il best ranking (che è di n°176 del mondo) a seconda dei risultati di prossimi giorni. Certamente, però, gli regala il primo quarto ATP, tutto da giocare contro Daniel Evans.