Atp Ginevra 2023: titolo a Jarry, sconfitto in due set Dimitrov

Secondo titolo in stagione e best ranking per Nicolas Jarry, che completa una settimana da favola in Svizzera battendo nella finale dell’ATP 250 di Ginevra 2023 il bulgaro Grigor Dimitrov. Dopo aver sconfitto due teste di serie come Ruud e Zverev, il cileno completa l’opera estromettendo anche la quarta forza del seeding, con il punteggio di 7-6(1) 6-1 dopo 1h38′. Alla seconda finale in carriera a Ginevra (sconfitto nel 2019 da Zverev), Jarry riesce finalmente a laurearsi campione e lo fa con grande merito.

Nel primo set è stato avanti di un break e, dopo esser stato rimontato dall’avversario, ha dominato il tie-break per 7 punti a 1. A senso unico invece la seconda frazione, dominata dal cileno con un severo 6-1. A partire da lunedì, Jarry ritoccherà il suo best ranking, salendo al numero 35 del mondo, mentre nella Race è addirittura 17°. Dimitrov, invece, tornato a giocare una finale Atp dopo oltre cinque anni, si consola con il ritorno in top 30.