Il Real Madrid starebbe ancora puntando a Harry Kane per la prossima stagione. I Blancos sono infatti alla ricerca di un profilo di alto livello da alternare a Karim Benzema, ma Florentino Pérez non ha intenzione di investire cifre folli. In casa Real rimane comunque il sogno Haaland, sul quale tenteranno l’assalto nell’estate 2024.