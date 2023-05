Europei Under 17 2023: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche degli Europei Under 17 2023: in Ungheria inizia il torneo dedicato alle formazioni giovanili a livello continentale ed è tempo di seguire passo pass l’evoluzione della manifestazione che al via vede anche l’Italia, inserita nel gruppo B con Spagna, Serbia e Slovenia, dunque un girone complesso per gli azzurrini che cercano però il pass, quantomeno, per i quarti di finale. Di seguito ecco dunque i risultati con i marcatori e le classifiche sempre aggiornate di Euro U17.

CLASSIFICHE

Gruppo A

Polonia 3

Ungheria 3

Irlanda 0

Galles 0

Gruppo B

Italia 0

Spagna 0

Serbia 0

Slovenia 0

Gruppo C

Germania 3

Francia 3

Scozia 0

Portogallo 0

Gruppo D

Svizzera 0

Inghilterra 0

Croazia 0

Olanda 0

RISULTATI

Prima giornata

Mercoledì 17 maggio

Gruppo A

Ore 16:30, Polonia – Repubblica d’Irlanda 5-1

Ore 20:00, Ungheria – Galles 3-0

Gruppo C

Ore 16:30, Scozia – Francia 1-3

Ore 20:00, Portogallo – Germania 0-4

Giovedì 18 maggio

Gruppo B

Ore 17:00, Serbia – Slovenia

Ore 20:00, Italia – Spagna

Gruppo D

Ore 15:00, Svizzera – Paesi Bassi

Ore 20:00, Croazia – Inghilterra

Seconda giornata

Sabato 20 maggio

Gruppo A

Ore 16:30, Repubblica d’Irlanda – Galles

Ore 20:00, Ungheria – Polonia

Gruppo C

Ore 15:00, Portogallo – Scozia

Ore 20:00, Francia – Germania

Domenica 21 maggio

Gruppo B

Ore 16:30, Spagna – Slovenia

Ore 20:00, Serbia – Italia

Gruppo D

Ore 16:30, Croazia – Svizzera

Ore 20:00, Paesi Bassi – Inghilterr

Terza giornata

Martedì 23 maggio

Gruppo A

Ore 20:00, Repubblica d’Irlanda – Ungheria

Ore 20:00, Galles – Polonia

Gruppo C

Ore 15:00, Francia – Portogallo

Ore 15:00, Germania – Scozia

Mercoledì 24 maggio

Gruppo B

Ore 17:00, Spagna – Serbia

Ore 17:00, Slovenia – Italia

Gruppo D

Ore 15:00, Paesi Bassi – Croazia

Ore 15:00, Inghilterra – Svizzera