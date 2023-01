Atp e Wta Adelaide 2 2023, programma e orari martedì 10 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 e Wta 500 di Adelaide 2 2023, in riferimento alla giornata di martedì 10 gennaio. Proseguono gli incontri di primo turno di quest’evento combined, che offre tante sfide interessanti. In campo tanti australiani, ma anche tanti giocatori interessanti. Spiccano i big match Badosa-Kontaveit e Kudermetova-Azarenka. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Dalle ore 01:30 – (8) Paul vs (LL) O’Connell

a seguire – Ramos-Vinolas vs (Q) Millman

Non prima delle 05:00 – (WC) Azarenka vs (6) Kudermetova

Non prima delle 09:00 – (WC) Kubler vs (Q) Etcheverry

Non prima delle 10:30 – Kontaveit vs (9) Badosa

SHOWCOURT 1

Dalle ore 01:30 – (LL) Anisimova vs Samsonova

a seguire – (LL) Riske-Amritraj vs Krejcikova

a seguire – Rinderknech vs Huesler

a seguire – Ruusuvuori vs (Q) M.Ymer

a seguire – (LL) Kanepi vs (WC) Hunter

COURT 2

Dalle ore 01:30 – (Q) Zheng vs (LL) Rogers

a seguire – Ostapenko vs (Q) Kalinskaya

a seguire – (LL) Potapova vs (Q) Siniakova

a seguire – (LL) Kwon vs (Q) Machac