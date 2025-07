Jannik Sinner esordisce senza problemi a Wimbledon contro Nardi: fa suo il Derby in tre set e poco meno di due ore. Disastroso Musetti, eliminato dal numero 126

Esordio con vittoria nel derby per Jannik Sinner in un torneo di Wimbledon davvero curioso, almeno per quanto riguarda i primi turni del tabellone. Il sorteggio ha messo di fronte Luca Nardi in un match che com’era prevedibile non ha avuto storia. Un successo netto per Jannik, in tre set (6-4, 6-3, 6-0) in un’ora e 49′ di gioco. Al prossimo turno il tennista altoatesino sfiderà l’australiano Vukic.

In avvio Nardi decisamente convincente, in grado anche di tenere testa al numero del mondo. Nel secondo gioco è in grado di annullare due palle break e nell’ottavo game, nonostante i tre doppi falli, tiene il servizio. Sinner, però, è u campione ed al decimo game piazza la zampata: servizio strappato e set chiuso sul 6-4 in 47′.

Nel secondo set Sinner è decisamente più tonico e compatto, fa suo il break nel secondo game e Nardi inizia ad accusare la differenza di livello con il connazionale. Prova a rintuzzare i colpi cercando di restare agganciato al match ma Jannik non perdona e soprattutto non sbaglia un colpo e così in 39′ fa suo il secondo set.

Il terzo è invece senza storia. Nardi crolla definitivamente, Sinner decidere che è il momento di chiudere la contesa e lascia a zero l’avversario, per un 6-0 senza appello. Una vittoria che mostra quanto Sinner abbia ormai cancellato la sconfitta in finale al Roland Garros e soprattutto i rumors e le polemiche per l’annuncio sul cambio dello staff tecnico arrivato proprio alla vigilia del torneo inglese.

Musetti ko contro Basilashvili: già eliminato

Se Sinner avanza al secondo turno, è già finito il Wimbledon di Lorenzo Musetti. Il numero 7 del seeding è stato eliminato in quattro set dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 del ranking in quattro set. Si è imposto per 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 in un match in cui ha palesato ancora difficoltà dopo l’infortunio muscolare accusato al Roland Garros.

In palese difficoltà, ha lottato nei primi tre set, riuscendo anche a vincere il secondo salvo poi cedere di schianto alzando bandiera bianca. Musetti, semifinalista di Wimbledon la passata stagione, non perdeva al 1° turno in uno Slam dagli US Open 2023.

Il tennista italiano non è mai stato realmente in controllo, se non nel corso del secondo set che ha vinto 6-4 grazie al break conquistato nel settimo game. Al secondo turno, Basilashvili affronterà un altro azzurro: Lorenzo Sonego.