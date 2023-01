Atp Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 10 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 gennaio per l’Atp 250 di Auckland 2023. Giornata dedicata al completamento dei match di primo turno. In campo tanti qualificati, ma anche le teste di serie Isner e Baez e le wild card Humbert e Shelton. Spazio anche al doppio con l’esordio di Simone Bolelli e Fabio Fognini. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

CENTRE COURT

Dalle 00:00 – (Q) Barrere vs (6) Isner

a seguire – (WC) Humbert vs (Q) Eubanks

a seguire – (Q) Lehecka vs (Q) Monteiro

Non prima delle 07:00 – (7) Baez vs (WC) Shelton

a seguire – Munar vs Djere

GRANDSTAND

Dalle 23:00 – Molcan vs Halys

a seguire – (3) Bolelli/Fognini vs Erler/Miedler

COURT 2

Dalle 23:00 – Giron vs (LL) Coria