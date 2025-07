Supercoppa italiana, svelate le date ufficiali della competizione: c’è anche un piccolo intrigo legato al luogo in cui si disputeranno le partite

La Supercoppa italiana tornerà con il nuovo format, quello ormai consolidato della final four. Quattro squadre, la vincente dello scudetto e della Coppa Italia oltre alla seconda in classifica ed alla finalista perdente del trofeo nazionale. Insomma, spettacolo e partite con il Napoli Campione d’Italia che sfiderà il Milan di Max Allegri per una semifinale davvero super.

Il Bologna che invece ha conquistato la Coppa Italia affronterà l’Inter di Cristian Chivu nell’altra gara. Come annunciato da Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, la competizione non sarà disputata nel 2026 ma si giocherà nel mese di dicembre. Già stabilite le date: “Le semifinali il 18 e 19 dicembre mentre la finale il 22 dicembre“.

Supercoppa Italiana, gare da rinviare e non solo: cosa accadrà

Di sicuro, quindi, la 16ma giornata in calendario il 21 dicembre non sarà disputata dalle squadre interessate: rinvio certo, quindi, per Napoli-Parma, Inter-Lecce. Como-Milan e Verona-Bologna. A rischio anche il turno precedente, il 15mo in programma il 14 dicembre, quattro giorni prima della semifinale.

In tal caso le gare da rinviare sarebbero Udinese-Napoli, Milan-Sassuolo, Bologna-Juventus e Genoa-Inter. Un bel problema considerato come eccetto il Milan, le altre formazioni sono impegnate in Europa: Napoli ed Inter in Champions League mentre il Bologna in Europa League.

Date decise, ma non il luogo. O meglio, la città. Se la certezza è l’Arabia Saudita come luogo, resta da stabilire in quale città si disputeranno: “Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda. Mi augurerei che sia la seconda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo” ha spiegato Simonelli.