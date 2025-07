Comincia la marcia di avvicinamento verso il primo match contro il Sudafrica della Nazionale Italiana Maschile di rugby.

La Nazionale Italiana Maschile ha ufficialmente iniziato la marcia di avvicinamento verso il primo match contro il Sudafrica – seconda partita per gli Azzurri all’interno del Tour Estivo 2025 – in calendario sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria con diretta prevista su Sky Sport.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’Italia ha raggiunto Johannesburg – sede della prima parte del raduno azzurro – nel pomeriggio di sabato 28 giugno, il giorno dopo la vittoria contro la Namibia a Windhoek per 73-6 all’esordio nel Tour Estivo.

La squadra guidata da Gonzalo Quesada si allenerà nella giornata odierna, martedì 1 luglio e giovedì 3 luglio, giorno in cui gli Azzurri si sposteranno a Pretoria e sarà annunciata la formazione che affronterà gli Springboks a Pretoria.

In vista della doppia sfida ai Campioni del Mondo in carica lo staff tecnico dell’Italrugby ha convocato Pietro Ceccarelli – pilone con 34 caps – e l’esordiente Damiano Mazza, centro delle Zebre alla prima convocazione in Nazionale Maggiore. Entrambi i giocatori hanno raggiunto il quartier generale dell’Italia e si alleneranno regolarmente con i propri compagni di squadra.

Questo il calendario delle partite dell’Italia:

27.06.25 Namibia v Italia 6-73 – Windhoek, Hage Geingbob Stadium

05.07.25 Sudafrica v Italia ore 17.10 – Pretoria, Loftus Versfeld

12.07.25 Sudafrica v Italia ore 17.10 – Porth Elizabeth, Nelson Mandela Bay Stadium

Questa la lista degli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (USAP Perpignan, 34 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 64 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 53 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 1 cap)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 15 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 1 cap)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 34 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 53 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 7 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 10 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 29 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 64 caps)

David ODIASE (Oyonnax, esordiente)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 15 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 33 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 19 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 16 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 33 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 3 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 2 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 29 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, 1 cap)

Simone GESI (Zebre Parma, 4 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 15 caps)