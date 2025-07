Si accende il clima rovente verso la sfida Juventus-Real Madrid: le dichiarazioni di Dean Huijsen alla vigilia.

La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera per la partita di ottavi di finale Mondiale per Club contro il Real Madrid. La Vecchia Signora arriva alla competizione con grande motivazione, pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia internazionale.

Il ritorno su un palcoscenico di prestigio come il Mondiale per Club rappresenta una sfida e un’occasione per misurare il lavoro svolto negli ultimi mesi. L’obiettivo è chiaro: tornare ad alzare trofei e dimostrare di poter competere con le migliori.

L’attenzione continua ad essere puntata sui giovani bianconeri, come il 10 Kenan Yldiz, simboli di una nuova generazione che ha l’opportunità di brillare su un ampio spettro globale. Contro i giganti del calcio mondiale, la Juve sa di potersi giocare le sue carte, con umiltà ma senza paura. E a proposito di scontri tra titani, qualcuno più di altri sente il senso della sfida e sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Huijsen non le manda a dire: le parole dell’ex difensore bianconero alla vigilia del grande match

Le parole di Dean Huijsen infatti, ex bianconero oggi al Real Madrid, risuonano come una dichiarazione d’intenti. Intervistato negli Stati Uniti, il giovane difensore ha riconosciuto quanto l’esperienza a Torino sia stata decisiva per la sua crescita.

Le sue parole riportate da ‘Tuttosport’: “Alla Juve ho imparato a difendere”. Un messaggio chiaro che conferma il valore della scuola difensiva bianconera e accende l’orgoglio juventino alla vigilia di un confronto che si preannuncia infuocato. E non è finita qui.

Perché poi Huijsen ha contemporaneamente anche sottolineato la mentalità vincente che si respira a Madrid: “Qui si gioca solo per vincere tutto”. Una mentalità che sicuramente la Juventus vuole riscoprire e per la quale l’ex difensore sembra voler dimostrare ciò che i bianconeri forse hanno lasciato andare troppo facilmente.