Martedì d’esordio dolce per Jannik Sinner, che scende in campo a Wimbledon e batte Luca Nardi.

Jannik Sinner si mette definitivamente alle spalle la delusione di Parigi e guarda a Wimbledon. L’avventura inglese parte bene per il numero 1 del mondo, costretto ad affrontare il suo amico e connazionale Luca Nardi in un derby che lo vede trionfare in tre set.

La partita, durata un’ora e 48 minuti, si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3, 6-0 che ha rincuorato i tifosi dell’altoatesino, rimasti ancora scottati dalla sconfitta al Roland Garros.

Wimbledon: chi affronterà Sinner al prossimo turno

Sul Campo 1 dell’All England Club Sinner parte leggermente arrugginito, con qualche momento di difficoltà prontamente sfruttato da Nardi soprattutto nel corso del primo set, dove il break decisivo arriva al 10° gioco per 6-4.

Archiviato il primo set, si comincia a vedere il solito Jannik: si alza l’intensità del gioco, diminuiscono notevolmente le sbavature. Luca Nardi continua a dare il massimo, ma la furia del numero 1 al mondo diventa sempre più pressante e ingestibile.

Sinner si porta così a casa la vittoria numero 15 nei derby con i connazionali. Mentre pensa già alla prossima partita, in programma nella giornata di domani: il suo avversario al 2° turno è l’australiano numero 93 al mondo, il ventinovenne Aleksandar Vukic, che nella giornata di oggi ha battuto il taiwanese Tseng Chun-hsin.