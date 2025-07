Ancora un momento parecchio complicato per Matteo Berrettini: il romano esce al primo turno a Wimbledon e le sue parole spaventano.

Niente da fare, purtroppo, per Matteo Berrettini che all’esordio a Wimbledon – dopo l’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi a Roma e a rinunciare al Roland Garros – è stato eliminato da Majchrzak in cinque set.

Il polacco si è infatti imposto in cinque set con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. La delusione è stata appunto enorme per il tennista romano che ancora una volta a causa dei problemi fisici non è riuscito a dare il 100%. Le sue parole al termine del match sono state nette e hanno messo in guardia tutti gli appassionati di questo sport.

Berrettini dopo l’eliminazione a Wimbledon: “Sono stanco. Ho bisogno di pensare”

Dopo l’eliminazione dal Grande Slam londinese, Matteo Berrettini ha dichiarato: “Non trovavo l’energia, fisicamente non stavo male. Dopo Roma ho passato settimane difficili, ho avuto tanti momenti di down in cui dovevo decidere se provarci o non provarci”.

“Fondamentalmente – ha aggiunto – sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa. Per questo ho bisogno di prendermi giorni per pensare, per decidere cosa fare del futuro perché stare in campo così non è quello che voglio”.

“Forse mi sono rotto anche la testa. Ci sta che dopo tutto quello che ho passato in questi anni mi senta stanco. Ho bisogno di prendermi tempo per riflettere e capire cosa fare“, ha riferito in conclusione il romano.