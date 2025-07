Ottimo inizio per i tennisti italiani nella seconda giornata di Wimbledon 2025: Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto accedono al secondo turno.

Comincia nel miglior modo possibile per l’Italia la seconda giornata a Wimbledon 2025. Sull’erba nel terzo Slam della stagione, Elisabetta Cocciaretto, numero 116 del mondo, ribalta il pronostico e supera all’esordio la statunitense Jessica Pegula, numero 3 Wta e del tabellone: 6-2 6-3 in appena 58 minuti.

