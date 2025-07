La sfida con il Real Madrid di Xabi Alonso vale il passaggio ai quarti di finale del Mondiale per club 2025 per la Juventus di Igor Tudor: tutti i modi per seguire il match.

Dopo l’eliminazione dell’Inter, le speranze italiane al Mondiale per Club restano tutte legate alla Juventus, che oggi, martedì 1° luglio, alle 21 ora italiana, affronta il Real Madrid negli ottavi del torneo.

I bianconeri di Tudor proveranno a rialzare subito la testa dopo la sconfitta per 5-2 nell’ultima partita del girone contro il Manchester City, per approdare ai quarti di finale.

Real Madrid-Juve, le probabili formazioni

Real Madrid (4-1-2-3) Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Real Madrid-Juve, dove vederla

La partita Real Madrid-Juventus, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, sarà visibile in diretta e in streaming (gratuitamente) su Dazn. Sarà possibile seguire il match anche, in chiaro, su Mediaset (Canale 5) e in streaming su Mediaset Infinity.