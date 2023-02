Atp Doha 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 20 febbraio con Sonego-Murray

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 20 febbraio per l’Atp 250 di Doha. Si parte con i match di primo turno in Qatar, dove spicca l’incontro tra l’azzurro Lorenzo Sonego e il britannico Andy Murray. In campo anche la wild card Verdasco e la settima forza del seeding Davidovich. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Dalle ore 12:30 – Karatsev vs Kubler

A seguire – (WC) Verdasco vs O’Connell

Non prima delle ore 16:00 – Sonego vs (WC) Murray

A seguire – (7) Davidovich vs Lestienne

GRANDSTAND 1

Terzo match dalle ore 12:30 – (Q) Krutykh vs (Q) Broady