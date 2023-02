Bundesliga 2022/2023, l’Union Berlin manca il sorpasso: lo Schalke trova lo 0-0

di Mattia Zucchiatti 32

In una giornata condizionata da scontri tra ultras, Union Berlin e Schalke non vanno oltre un pareggio a reti inviolate nel match della ventunesima giornata di Bundesliga. Niente operazione sorpasso in vetta per la squadra giallorossa che resta a pari punti con il Bayern Monaco, reduce dalla sconfitta con il Moenchengladbach. Quarto pareggio consecutivo per lo Schalke, ultima forza della classifica tedesca. Nel prossimo turno c’è lo scontro diretto tra Union Berlin e Bayern Monaco, che ha ritrovato Sadio Mane.