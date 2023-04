Atp Barcellona 2023: Alcaraz concede il bis, sconfitto in finale Tsitsipas

Carlos Alcaraz batte in finale Stefanos Tsitsipas e si laurea campione del torneo ATP 500 di Barcellona 2023 (terra battuta). Il tennista spagnolo s’impone con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 1h18′ di gioco e difende il titolo conquistato nella passata edizione. Prosegue invece la maledizione per Tsitsipas, che non solo perde la sua terza finale a Barcellona (nelle due precedenti era stato battuto da Nadal) ma perde anche la sua decima finale in un Atp 500 (su dieci disputate). Alcaraz si conferma dunque la bestia nera del greco (4-0 i precedenti) e conquista il nono titolo in carriera, nonché il terzo stagionale dopo Buenos Aires e Indian Wells. Complici le varie assenze, non potrà che essere lui il favorito dell’imminente Masters 1000 di Madrid.

CRONACA – Nonostante il punteggio faccia pensare ad una sfida equilibrata, in realtà Alcaraz è sempre stato in controllo delle operazioni e, non appena ha alzato il livello, non ha lasciato scampo al greco. Eppure è stato proprio Tsitsipas il primo a conquistare un break, nel terzo gioco. Da quel momento in poi, però, Alcaraz non solo non ha mai più rischiato al servizio, ma ha perso appena 6 punti in 8 turni di battuta. Come se non bastasse, ha immediatamente ottenuto il controbreak nel quarto gioco, mentre per il break decisivo ai fini della conquista del set ha dovuto attendere l’ottavo game. Il copione non è cambiato neppure nel secondo parziale, in cui Tsitsipas ha provato a stringere i denti, ma ben presto ha dovuto cedere il passo. Prestazione ai limiti della perfezione da parte dello spagnolo, che vinceva i punti con una facilità disarmante e ha riempito l’avversario di palle corte vincenti (ben 9). La vittoria è stata una naturale conseguenza.