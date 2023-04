Highlights Alcaraz-Tsitsipas 6-3 6-4, finale Atp Barcellona 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 21

Gli highlights del match tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, valevole per la finale del torneo Atp di Barcellona 2023, in cui il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4. Tutto facile per lo spagnolo, che ha difeso il titolo vinto dodici mesi fa e ha sconfitto Tsitsipas per la quarta volta in altrettanti precedenti. Ecco il video dei momenti salienti e dei migliori scambi della partita.

LA CRONACA DEL MATCH