Udinese-Cremonese 3-0, Ballardini: “Approccio sbagliato, col Verona sarà importantissima”

“Siamo partiti subito con un atteggiamento non nostro, non da presuntuosi ma da consapevoli che potevamo giocarcela alla pari con l’Udinese, ma questo non è possibile, perché dovevamo aiutarci, stare corti, non dare tutto quel campo. L’approccio è stato sbagliato, primo tempo molto male, la ripresa è stata vissuta con poca energia da parte di entrambe”. Lo ha detto l’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese: “Per noi i moduli non sono troppo importanti, in base alle caratteristiche facciamo rendere meglio i giocatori mettendoli nelle posizioni migliori. Abbiamo tanti centrali, pochi esterni offensivi e quindi le due certezze sono queste. Allora importante giocare con tre centrocampisti e due punte, poi variamo a volte”.

Speranze salvezza al lumicino: “Col Verona snodo fondamentale per crederci davvero, per noi in campionato contro il Verona è certamente una partita importantissima”. E sulla semifinale contro la Fiorentina di giovedì (si riparte dallo 0-2): “Coppa Italia gran bella vetrina, cerchiamo di andare a Firenze e far bella figura”.