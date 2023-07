Atp Atlanta 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Atlanta 2023, torneo che si svolge dal 24 al 30 luglio. Inizia ufficialmente la stagione nordamericana sul cemento con l’evento di scena in Georgia. Manca l’idolo di casa Frances Tiafoe, originario proprio della città in cui è stata fondata la Coca Cola, ma un altro ragazzo di Atlanta nelle ultime settimane è salito alla ribalta. Si tratta di Chris Eubanks, che al momento dell’uscita dell’entry list non era neanche riuscito ad entrare direttamente in tabellone e che invece sarà la quinta testa di serie dopo i risultati sull’erba. Unico top-10 al via Taylor Fritz.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà la manifestazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 250 ATLANTA 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 17 LUGLIO – –

MARTEDÌ 18 LUGLIO – LIVE all’01:00 e alle 03:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO – LIVE all’01:00 e alle 03:00 (primo turno)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – LIVE all’01:00 e alle 03:00 (secondo turno)

VENERDÌ 21 LUGLIO – LIVE all’01:00 e alle 03:00 (secondo turno)

SABATO 22 LUGLIO – LIVE all’01:00 e alle 03:00 (quarti di finale)

DOMENICA 23 LUGLIO – LIVE all’01:00 (semifinali) e alle 22:00 (finale)