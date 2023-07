Atp Atlanta 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Atlanta 2023, evento in programma dal 24 al 30 luglio. Inizia ufficialmente la stagione nordamericana sul cemento con l’evento di scena in Georgia. Manca l’idolo di casa Frances Tiafoe, originario proprio della città in cui è stata fondata la Coca Cola, ma un altro ragazzo di Atlanta nelle ultime settimane è salito alla ribalta. Si tratta di Chris Eubanks, che al momento dell’uscita dell’entry list non era neanche riuscito ad entrare direttamente in tabellone e che invece sarà la quinta testa di serie dopo i risultati sull’erba. Unico top-10 al via Taylor Fritz.

Il montepremi totale del torneo è di €662.416, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 ATLANTA 2023

PRIMO TURNO – € 7.105 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 11.630 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 20.025 (45 punti)

SEMIFINALE – € 34.558 (90 punti)

FINALISTA – € 58.784 (150 punti)

VINCITORE – € 100.775 (250 punti)