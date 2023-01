Masterchef 12, quarta puntata stasera in tv: programma, canale, orario, streaming, anticipazioni

di Redazione 31

Tutto pronto per la quarta puntata di Masterchef 12. Potrete seguirla stasera giovedì 5 gennaio su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del talent sono inoltre visibili in streaming su NOW e on demand su Sky Go. Per i concorrenti spazio alla prima Black Mystery Box, mentre per chi riuscirà a passare indenne la prova, ecco il successivo Pressure Test. Infine lo Skill Test. Ospite lo chef Davide Scabin.