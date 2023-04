Assoluti nuoto Riccione 2023: Pilato brilla nei 50 rana, bene Quadarella nei 400 stile

La protagonista della sessione mattutina dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2023 di nuoto, in programma a Riccione, non può che essere Benedetta Pilato. Attesa nei 50 rana donne, non ha deluso le aspettative e si è imposta con il crono di 29.84. Staccate Arianna Castiglioni (30.39) e Martina Carraro (30.92), rispettivamente seconda e terza. Sorpresa invece nella gara maschile, in cui Nicolò Martinenghi è stato preceduto da Simone Cerasuolo di due centesimi (26.94 contro 26.92). Salvo sorprese sarà lotta a due per il titolo dato che Federico Poggio si è fermato a 27.30. Per i Mondiali, invece, servirà scendere sotto il 26.85.

Simona Quadarella si è confermata regina dei 400 stile libero ed ha messo in chiaro le sue intenzioni in vista della finale, facendo registrare il tempo di 4:10.66. Per qualificarsi per Fukuoka, tuttavia, dovrà guadagnare qualche secondo e nuotare in 4:06.00. Nei 400 misti uomini, invece, Alberto Razzetti non ha forzato e si è accontentato del terzo posto in 4:23.54, chiudendo alle spalle di Pier Andrea e Samuele Matteazzi, rispettivamente primo con 4:21.81 e secondo con 4:21.92. Una super Margherita Panziera ha dominato le batterie dei 100 dorso in 2:11.39 ma sarà chiamata a rosicchiare un altro secondo per volare in Giappone. Infine, nei 50 farfalla donne il miglior tempo è stato messo a referto da Silvia Di Pietro e Viola Scotto di Carlo. Il loro 26.51 non è però sufficiente per staccare il pass per Fukuoka: servirà infatti almeno il 25.90.