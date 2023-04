Maestrelli-Elias Ymer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Banja Luka 2023

Francesco Maestrelli se la vedrà contro Elias Ymer nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di Banja Luka 2023 (Bosnia ed Erzegovina), torneo di scena sui campi in terra battuta della città balcanica. Entrambi hanno vinto il primo turno in rimonta. L’azzurro ha sconfitto il francese Arthur Fils mentre lo svedese ha avuto la meglio sul padrone di casa Nerman Fatic. A partire con i favori del pronostico sarà Ymer, attualmente abbondantemente fuori dai primi cento giocatori del mondo ma abituato più di Maestrelli a battagliare a certi livelli. Nessun precedente tra i due giocatori, che si trovano l’uno davanti l’altro per la prima volta nella loro carriera: in palio l’accesso al tabellone principale.

Maestrelli e Ymer scenderanno in campo oggi (lunedì 17 aprile). I due giocatori sono pianificati sul Grandstand come primo incontro di giornata (inizio fissato non prima delle ore 11.00). Trattandosi di una partita del tabellone cadetto non è prevista alcuna copertura televisiva o streaming. Per i match del main draw, invece, la copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione bosniaca garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.