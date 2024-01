Arnaldi-Walton stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Matteo Arnaldi affronterà Adam Walton al primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Debutto ampiamente alla portata per il tennista azzurro, che inaugurerà il suo cammino a Melbourne contro una wild card locale, numero 176 del ranking Atp. Nettamente favorito Arnaldi, che ha molta più esperienza nel circuito ed al momento è decisamente più pronto. Walton è reduce dalle qualificazioni superate ad Adelaide e potrà contare sul supporto del pubblico, ma sembra difficile ipotizzare una sua vittoria, anche perché si tratterà del primo match della carriera al meglio dei 5 set. Tra i due non ci sono precedenti.

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

Arnaldi e Walton scenderanno in campo stanotte, domenica 14 gennaio, all’ora 01:00 italiana sulla Kia Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Arnaldi e Walton e monitorerà inoltre tutte le partite degli italiani (e non solo) durante le due settimane di Melbourne, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.