Sinner-van de Zandschulp stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner affronterà Botic van de Zandschulp al primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Il tennista azzurro debutta a Melbourne contro l’ostico giocatore olandese, che a livello slam vanta un sorprendente quarto di finale agli US Open 2021. I due si affrontano per la prima volta in carriera e a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Sinner, numeri alla mano secondo favorito per la vittoria del torneo alle spalle del solo Djokovic. Nonostante si tratti di un impegno ampiamente alla portata per l’altoatesino, il primo turno di un Major non è mai scontato e sarà fondamentale perciò non sottovalutare l’impegno, che potrebbe nascondere svariate insidie.

Sinner e van de Zandschulp scenderanno in campo stanotte, domenica 14 gennaio, alle ore 02:00 italiane. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sinner e van de Zandschulp. Il nostro sito monitorerà inoltre tutte le partite degli italiani (e non solo) durante le due settimane di Melbourne, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.