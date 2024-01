Monza-Inter 1-5, Inzaghi: “Abituati alle critiche, sugli arbitri rispondono i miei bravi dirigenti”

Le dichiarazioni a Sky Sport di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria per 5-1 sul Monza: “Una buonissima prova questa sera, adesso abbiamo gli occhi sulla conquista di un trofeo importante come la Supercoppa. Una prestazione ottima, preparata nel migliore dei modi. Grande approccio della squadra contro un Monza preparato, che l’anno scorso ci aveva tolto punti importanti. Adesso testa alla Supercoppa, con la novità delle due gare che non sono però un problema per noi. Abbiamo tanta voglia di fare del nostro meglio e conquistare il trofeo in palio. Il post Verona? Ho guardato solo al campo, sulle questioni arbitrali ho dei bravi dirigenti che rispondono. Siamo abituati alle critiche, l’importante è avere una squadra che ti segue sempre e che in questi anni ha garantito tanti buoni risultati. Questa non è ancora l’Inter più forte, potrò dirlo tra venti partite. Siamo a metà del nostro tragitto, con una qualificazione agli ottavi di Champions al termine di un girone difficile, mentre in campionato siamo lì con un’altra squadra a giocarci il primo posto. C’è sempre da migliorare, abbiamo analizzato dove potevamo fare meglio con Genoa e Verona, lo stesso faremo con la partita di stasera. Valentin Carboni? L’anno scorso l’abbiamo avuto sempre con noi e con qualche spezzone era già cresciuto. Quest’anno sta facendo molto bene e mi auguro il meglio per lui e per il suo futuro che a fine anno valuteremo insieme”.