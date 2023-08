Arnaldi-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Matteo Arnaldi affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Ormai il giovane tennista ligure sta diventando una certezza anche al piano maggiore del circuito ATP, con un’impressionante costanza di risultati negli ultimi messi in tornei di categorie anche differenti tra loro. La prima semifinale in un 250, la prima vittoria in un torneo dello slam, ora queste tre affermazioni consecutive qui in Canada tra qualificazioni e main draw. Medvedev su questa superficie si trova a casa, sarà uno dei primi 3 favoriti per il titolo a New York e ovviamente rappresenta un ostacolo che definire complicato è riduttivo. Sarà, però, la sua prima partita da Wimbledon.

