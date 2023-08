Giorgi-Kvitova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Petra Kvitova nel secondo turno del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La marchigiana, dopo aver vinto due buoni incontri all’interno delle qualificazioni, al primo turno ha spazzato via in due set la wild card di casa Bianca Andreescu. Adesso sulla sua strada c’è la veterana ceca, che all’esordio ha potuto beneficiare di un bye in qualità di settima testa di serie della manifestazione.

Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). Giorgi ne ha vinto uno proprio in quel di Montreal nel 2021, anno in cui riuscì a portare a casa il titolo. In quell’occasione si trattava di un ottavo di finale e l’azzurra prevalse con un duplice 6-4. In questo caso si gioca proprio per accedere al terzo turno. Qui la vincente incrocerebbe la racchetta con una tra l’elvetica Belinda Bencic oppure la qualificata a stelle e strisce Alycia Parks.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Giorgi e Kvitova scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto. Le due giocatrici sono pianificate come ultimo incontro di giornata sul Court Central. Prima di loro lo scontro tra la croata Petra Martic e la bielorussa Aryna Sabalenka, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 01.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Giorgi e Kvitova fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.