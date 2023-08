Musetti-Kokkinakis in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Thanasi Kokkinakis nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Il carrarino, dopo qualche difficoltà nel primo set, all’esordio è riuscito a domare piuttosto facilmente l’ostico giapponese Yoshihito Nishioka. Adesso di fronte a lui c’è l’australiano che, dopo aver vinto due buoni incontri all’interno delle qualificazioni, al primo turno ha avuto la meglio nei confronti del potente cinese Zhizhen Zhang. Musetti partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il campioncino azzurro, tuttavia, dovrà stare estremamente attento al nativo di Adelaide, giocatore sempre da prendere con le pinze quando si trova in fiducia. Tra i due non ci sono scontri diretti all’attivo da registrare. Musetti dovrà essere bravo a contenere l’australiano, da sempre più abituato rispetto a lui a dover gestire questo tipo di superficie. La posta in palio è decisamente alta per il vincitore, che agli ottavi di finale potrebbe anche sfidare il numero tre del ranking mondiale Daniil Medvedev.

Musetti e Kokkinakis si sfideranno tra martedì 8 e mercoledì 9 agosto, giornate dedicate al completamento degli incontri di secondo turno. Il campo, l’orario e il giorno sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per le giornate in questione. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Musetti e Kokkinakis. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.