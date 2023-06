F1, in Austria weekend di incognite: c’è il rischio pioggia, potrebbe rimescolare tutto

Il pericolo pioggia incombe sul Gran Premio d’Austria, nona tappa del Mondiale di Formula 1 2023, in programma sul circuito di Spielberg da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio. C’è infatti il rischio che il maltempo, a spizzichi e bocconi, si abbatta sul tracciato austriaco per tutto il weekend e comprometta una parte di tutte le sessioni. Un problema non da poco considerando che in Austria è previsto il sabato dedicato alla Sprint e dunque le qualifiche sono anticipate al venerdì. Si prospetta pertanto un weekend pieno di colpi di scena, specialmente nell’eventualità in cui la pioggia impedisca lo svolgimento delle prove libere 1. In quel caso, le qualifiche si disputerebbero infatti senza che i team abbiano alcuna indicazione in merito al rendimento delle monoposto sul tracciato.