Highlights e gol Mali-Sudafrica 2-0, Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

Il Mali non sbaglia e batte il Sudafrica 2-0 nel match di esordio valido per il Girone E di Coppa d’Africa 2024. Succede tutto nel secondo tempo, tra il 60′ e il 66′, con i gol di Hamari Traore e Lassine Sinayoko che regalano il primo posto nel raggruppamento a mister Chelle. Partita più equilibrata di quanto detto dal risultato con il Sudafrica che ha sprecato l’occasione di andare avanti nel primo tempo con il rigore sbagliato da Tau al 19′. Buona prestazione dei Bafana Bafana, che fanno del collettivo la loro forza con 9/11 dei giocatori provenienti dalla stessa squadra, il Mamelodi, 1° in prima divisione sudafricana. Situazione di classifica che vede quindi il Mali in testa con 3 punti a pari merito con la Namibia. A 0 Sudafrica e Tunisia.