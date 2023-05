Alcaraz-Ramos Vinolas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Albert Ramos-Vinolas al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, Masters 1000 in programma sui campi del Foro Italico di Roma. Tutti speravamo nella presenza di Francesco Passaro per l’esordio di Carlos Alcaraz nel torneo capitolino, invece il numero due del mondo scenderà in campo per la prima volta sul Centrale del Foro in un derby contro un veterano del circuito quale Ramos. Saranno passati sei giorni dal trionfo di Madrid, quindi non dovrebbero esserci problemi relativi alla stanchezza per il fenomeno classe ’03, che nella giornata di giovedì ha svolto i suoi primi allenamenti nell’impianto degli Internazionali.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Ramos-Vinolas scenderanno in campo oggi, sabato 13 maggio come 2°match a partire dalle 11:00, ma non prima delle 13:00, sul Campo Centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra l’azzurro e il tennista australiano garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.