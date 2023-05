Brocchi: “Ottima annata per il calcio italiano ma i problemi non sono scomparsi”

L’ex tecnico del Monza Cristian Brocchi, a margine della Milano Football Week, ha parlato della qualità degli allenatori italiani e della situazione del calcio italiano: “Gli allenatori italiani sono bravi e hanno una cultura del lavoro incredibile. E’ stata un’ottima annata per il calcio italiano ma i problemi non sono scomparsi, il calcio in Italia va riformato sotto tanti punti di vista, a partire dai settori giovanili e passando per le prime squadre in tutte le categorie. Siamo molto indietro, non eliminiamo tutte le problematiche perché ci sono ancora”.