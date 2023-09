Alcaraz-Medvedev stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale US Open 2023

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev nella semifinale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Sembra tutto apparecchiato a New York per la finale tra Alcaraz e Djokovic che tutti attendevano. Se Nole dovrebbe avere vita facile contro Shelton, non si può dire lo stesso per lo spagnolo, che partirà ampiamente favorito, ma dovrà comunque vedersela contro il campione del 2021. Alcaraz sta giocando davvero bene in queste settimane tanto che l’unico set l’ha perso al terzo turno contro un Evans in versione deluxe. Il russo ha invece lasciato set per strada sia contro O’Connell che contro De Minaur, ma ha rischiato grosso anche contro Baez e Rublev. Ciononostante, non ha perso fiducia nei suoi mezzi ed è pronto a dare battaglia ad Alcaraz. I precedenti recitano 2-1 in favore dello spagnolo, che quest’anno ha (stra)vinto sia sul cemento di Indian Wells che sull’erba di Wimbledon.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Alcaraz e Medvedev scenderanno in campo nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre con inizio fissato all’01:30 italiana. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it garantirà una diretta testuale dell’incontro insieme ad una cronaca, le immagini salienti e le parole delle protagoniste. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.