Cinà-Fonseca, semifinale US Open juniores 2023: data, orario, diretta tv e streaming

Federico Cinà è in semifinale agli US Open juniores 2023. Il 16enne siciliano, figlio di Francesco Cinà e Susanna Attili, sfiderà il brasiliano Joao Fonseca per provare a continuare a sognare e centrare così la finalissima. Dopo la vittoria su Demin negli ottavi, è arrivato il netto successo nei quarti contro Zhou. Fonseca, numero 7 del tabellone, ha sconfitto nei quarti di finale lo statunitense Cooper Williams. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

ORARI, TV E STREAMING – Il match tra Cinà e Fonseca andrà in scena nella giornata di sabato 9 settembre, con orario ancora da definire da parte degli organizzatori. Nessuna certezza sulla diretta tv su Supertennis, ma sicuramente la partita sarà trasmessa in diretta streaming grazie alla piattaforma di SupertenniX, disponibile con abbonamento o gratuita per tutti i tesserati FITP. Sportface vi terrà aggiornati sulla partita senza farvi perdere nulla.