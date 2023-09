Turchia, Calhanoglu: “Arrabbiato per il pareggio, ma il campo era pessimo”

“Ringraziamo il pubblico per il supporto caloroso. Non voglio cercare scuse sulla prestazione di oggi, ma il terreno di gioco era pessimo, è stato un match difficile anche per questo motivo. Sono arrabbiato, un pareggio non ci soddisfa. Dovevamo fare più gol nel primo tempo, abbiamo creato tanto ma non concretizzato. Siamo primi ma avremmo voluto vincere”, ha dichiarato Hakan Calhanoglu, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Armenia.