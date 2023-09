Alcaraz-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale US Open 2023

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev nella semifinale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Continua senza troppi intoppi il percorso della prima testa di serie del tabellone verso la difesa del titolo conquistato sull’Arthur Ashe dodici mesi fa. Dopo il facile successo ai danni di Zverev, lo spagnolo si ritrova di fronte uno che come lui è riuscito a conquistare questo trofeo, due anni fa contro Djokovic. I precedenti sono abbastanza incoraggianti per lo spagnolo, che a parte la sconfitta di due anni fa a Wimbledon quando stava ancora muovendo i primi passi sul circuito, ha dominato nettamente i due scontri diretti di quest’anno giocati proprio sull’erba londinese e sul cemento di Indian Wells.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Alcaraz e Medvedev scenderanno in campo venerdì 8 settembre ad orario ancora da definire. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.